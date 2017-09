Tehnoloogia areneb ja raske on tõmmata piiri robotite ja inimeste vahel. Nii sattusid ka Tokyos mängu- ja tehnoloogiahuvilised segadusse, sest raske oli eristada, kas tegu on naise või robotiga.

Videos oleva naise väga detailne nägu ja liigutused panid paljud osalejad ja arvajad uskuma, et tegu on elusa naisega, vahendab Mirror.

Tegelikult on ta robot, kes suutis inimesi oma elulise väljanägemise ja ehtsusega lollitada.

Lühikeses videos android naeratab ja lehvitab. Kõik see näeb nii ehtne välja, et tõesti tekib tunne, et see on inimene.

Video!