„Koolilapsed tulevad ja neil on hästi ilusad pikad juuksed, aga kui hakkame lähemalt vaatama, siis on näha – terve pea kubiseb juba täidest. Inimesed ise arvavad, et pea sügeleb halva šampooni või liigse higistamise tõttu,“ selgitab perearst Eero Merilind, kui salakavalalt võib täitõbi areneda.

Igasügisene mure täidega kogub kooliaasta alul hoogu: lapsed kratsivad pead, sest sügeleb – lapsevanemad aga seepärast, et ei mõista, kust kohast võsuke on parasiidid külge korjanud.

Täide levik ei ole seotud ilmastikuga. Hoolimata sellest, et täidest räägitakse peaasjalikult vaid sügiskuudel, kui lapsed taas kooli või lasteaeda lähevad, on probleem olemas aasta ringi. „Täid on säärane teema, millest rääkimist inimesed üldjuhul häbenevad. Samuti ei julge nad täimurest kooli teatada. Ravivad oma lapse terveks, aga samal ajal on võib-olla teised lapsed täid külge saanud ja veavad enda perele laiali,“ selgitab Merilind.