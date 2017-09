Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tähtsaim päev on käes! Neljapäeva õhtul kogunesid Euroopa liidrid – Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May jt – Tallinnasse, et reedel Kultuurikatlas ühise laua taha maha istuda ning Euroopa tulevikuvisioon paika saada.