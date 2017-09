Septembris tähistatava keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames otsustas endine õiguskantsler, vandeadvokaat Allar Jõks loobuda nädal aega auto kasutamisest, vahendas Menu.

Jõks on kampaania korras sõitnud rohkem ühistranspordi või Uberiga ning vantsinud jala. "Väikseid otsi, kus sa ümber istuma ei pea, neid saab kasutada muretult," rääkis Jõks ETV saatele „Ringvaade“ tõdedes seejuures, et pikemate otsade sõitmine ühistranspordiga on katastroof. "Kui on ümberistumisi, siis meie skeem ei tööta nii hästi," lausus Jõks, kes samas siiski kiitis pealinna busse ja tramme, mis on tema sõnul puhtad ja ohutud. "Mina ei pea pärast bussisõitu duši alla minema," kinnitas Jõks keskkonnasõbralikult.