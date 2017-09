Näitlejanna Julia Louis-Dreyfus andis täna Twitteris fännidele teada kurva uudise. Arstid avastasid naisel rinnavähi.

„1 naisel 8st avastatakse rinnavähk. Täna olen mina see üks," kirjutab Louis-Dreyfus Twitteris. Ta jätkab: „Hea uudis on see, et mul on kõige imelisemad toetavad ning hoolivad sõbrad ja perekond, samuti kutseliidu kaudu võimaldatud fantastiline ravikindlustus. Halb uudis on see, et kõigil naistel pole niimoodi vedanud, nii et asume võitlusse kõigi vähiliikide vastu ja teeme üleriigilisest tervishoiust reaalsuse.“ (USAs on tervishoid tasuline ning suuresti erafirmade käes.)

Julia Louis-Dreyfus on peaosaline seriaalis „Veep“. Samuti on ta mänginud komöödiasarjas „Seinfeld“ ning filmides „Lennukid“, „Soul Man“ ja „Isadepäev“. Naine võitis sel aastal parima naispeaosatäitja Emmy-auhinna komöödiasarjade kategoorias.