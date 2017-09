„Vanemuise suure maja remondi planeerimine sai alguse paarkümmend aastat tagasi, kui oli selge, et olemasolev, 1967. aastal valminud tehnika on amortiseerunud. Esimesed eskiisid lava vahetuseks tehti juba 1990ndate esimesel poolel,“ rääkis Vanemuise teatrijuht Toomas Peterson.

Mis teatrimajas muutus?

Kõige põhjalikumad muutused toimusid teatrilavaga. 2016. aasta suvel vahetus kõik, mis jäi lavapinnast kõrgemale – tugevdati talad, vahetati nöörpööning, enam kui 50 stanget ja töörõdud külgedel, lisati 12 punkttõstukit ja lift. Väga oluliselt muutus lavajuhtimissüsteem, see sai eelprogrammeeritavaks ja arvuti teel juhitavaks.

2017. aasta suvel uuenes kõik, mis jäi lavapinnast allapoole – vahetati pöördlava koos tõstukite ja vajukitega, sellele valati uus alus, uuendati orkestri tõstukid, heli-, video- ja kommunikatsioonisüsteemid.

Uus ja kaasaegne juhtimissüsteem võimaldab salvestada lavapilte, teha märgusõna peale pildivahetusi, sünkroniseerida stangede liikumisi muusika ja videopildiga, programmeerida kiirusi. See tähendab, et inimlikuks eksimuseks on nüüd ruumi oluliselt vähem ning süsteem võimaldab väga täpselt ette valmistada artisti lendamise, laskumise või erinevate elementide kokkusaamise laval, kartmata vigu või konflikte. Samuti on nii tagatud suurem ohutus – näiteks ei lase arvuti teel juhitav süsteem tõsta lubatust raskemaid dekoratsioone, või dekoratsiooni osadel omavahel kokku põrgata. Laval välja vahetatud kommunikatsioonisüsteemid tagavad tõrgeteta suhtluse kõigi etendust läbi viia aitavate meeskonnaliikmete vahel.

Lavatehnika poole pealt on muutusi veelgi: tõstukeid on senise 6 asemel 10, vajukeid senise 2 asemel 3, lisandunud on 12 punkttõstukit, mida saab paigutada lavapiirkonnas ümber erinevatesse asukohtadesse. Lisaks ühtlustub saali helipilt, mis peaks olema ühesuguselt suurepärane ja senisest parem igas saali punktis. Lisandunud on publikutsooni helindamine.

2017. aastal värskendati ka suure maja publikuala, mida polnud põhjalikult remonditud 1967. aasta avamisest saati.