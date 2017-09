Täna õhtul kohtus Vabariigi President Kersti Kaljulaid Kadriorus Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Kohtumise põhiteemadeks olid kahe riigi koostöö julgeoleku- ja IT-valdkonnas ning Euroopa Liidu tulevik ja võimalikud reformid. Kohtumisel kinkis Eesti riigipea Prantsuse kolleegile ka purgi sel suvel Presidendi Roosiaeda toodud mesilaste korjatud mett.

President Kersti Kaljulaidi ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni kohtumine Tallinnas Kadriorus 28. septembril 2017. (Annika Haas / VPK)

„Prantsuse sõdurid seisavad täna kõrvu meie meestega Tapal, nende hävitajad on valvanud ja valvad ka edaspidi meie õhuruumi, me osaleme koos missioonidel Aafrikas. On vähe riike, kellega meie koostöö ühiste väärtuste eest seismisel ja julgeoleku tagamisel on nii tihe,“ ütles president Kaljulaid kohtumisel ning tänas Prantsuse kolleegi nende panuse eest.

Riigipea sõnul peatuti kohtumisel pikemalt ka digivaldkonna koostööl. „Eesti on Prantsusmaa jaoks üks neist riikidest, kellega IT-alast koostööd peetakse prioriteediks. E-valitsemise alaste kogemuste vahetamine, aga ka koostöö küberjulgeoleku tagamisel, on kindlasti valdkonnad, kus järgnevatel aastatel kahe riigi suhted tihenevad,“ avaldas riigipea lootust.

Lisaks arutasid riigipead Euroopa Liidu tuleviku ja reformimisega seotud teemasid. „Euroopa Liit on meie vabaduse ja iseseisvuse peamine garantii, sestap on meie huvi, et see ühendus oleks võimalikult tegus ja ühtne. Meie jaoks ei tähenda EL mitte ainult majanduslikke võimalusi, vaid kuulumist ühisesse väärtusruumi. Me toetame neid reforme, mis muudavad ELi tugevamaks,“ ütles president Kaljulaid kohtumisel.