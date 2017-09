Täna startis Kanal 2 ekraanil „Suure komöödiaõhtu“ uus hooaeg. Sel, kolmandal hooajal, on muutunud saate osalised ning muidugi olid muutunud ka nende kehastatavad naljategelased.

Muidugi kostitati televaatajaid ka tavapäraste šketsidega.

Seejärel asuti tutvustama uusi karaktereid, kellest kahjuks mitte ükski naljakas ei tundunud olevat...

Karakterid on sel hooajal järgmised:

Eesti vanim õpetaja Wilhelmiine Vibu (Piret Kalda)

Tartust pärit Eesti kõige vanem õpetaja Wilhelmiine Vibu on nii vana, et keegi ei tea, kui vana täpselt. Ent iga ei ole takistuseks, et tulla saatesse väga ilusal põhjusel – tõsta Eesti väärikust! Kaunid kombed on unustustehõlma vajunud, õpetaja Vibu tuleb ja lööb korra majja.

Kalda etteastega pidin tõdema, et näitlejaamet võiks tõepoolest näitlejatele jääda. Kalda karakter oli ülejäänutest ilmselgelt pea võrra üle ning oli näha, et naine oli oma karakteri fookuse väga selgelt paika saanud. Kalda karakter oli vahva ja selline, keda võiks tõepoolest kuskilt maakoolist veel tänapäeval leidagi (eks see ole meie vananeva ühiskonna ja õpetajatepuuduse süü). Paar korda tõi mõni repliik muige suule, kuid eks ole näha, kuidas Kalda antud tegelast edasi suudab arendada - ainult torisemisega kaua naljakas ei püsi.

Teadjamees Tõdva DiTiit (Peeter Oja)

Eriliste võimetega teadjamees Tõdvalt on oma elu pühendanud inimeste ravitsemisele ja aitamisele, et neil meie parasiitsüsteemis kanalid lahti püsiksid. Teadjamehe saavutuste reas kõrgub ka naaber Maire Aunaste kanalite avamine, mille tulemusel too Riigikokku pääses.

Rahamaiad selgeltnägijad on tänapäeval tõepoolest igal pool, kuid Peeter Oja teadjamees jättis ülimalt lahja mulje. Kuidas erines karakter kuidagi tavapärasest Peeter Ojast? Välja arvatud see, et mees ajas imelikku ja mittenaljakat juttu. Karakteril puudus igasugune isikupära...kahjuks ka huumorisoon.

Rekordimees Põlva Purustaja (Kait Kall)

Põlva Purustaja eesmärgiks on püstitada pidevalt uusi rekordeid, mis viiksid kodulinna maailmakaardile, teeksid temast miljonäri ja mehe, kelle nimel on üldse kõige rohkem rekordeid kogu maailmas. Rekordiüritused on kaelamurdvad ja paraku vahel tõesti ka midagi murdub.

Kait Kalli kehastatud "totuke maalt" meenutas mulle koheselt tema karakterit "Naabrplikast" ning tekkis küsimus, miks mees küll ei kasutanud võimalust ja endast mingit muud külge ei näidanud? Ühe ja sama maapoisi kehastamine ju igavesti naljakas olla ei saa. Mees käis ja jauras midagi, kuid mis tema tegelase mõte oli, aru ei saanud. Laval uppumise teesklemine ka naerma ei ajanud.

Olümpiamaskott Vigri (Kristel Aaslaid)

Legendaarne Moskva Olümpiamängude Tallinna purjeregati maskott Vigri teeb come-backi. Endiselt kaheksakümnendaid nautiv hüljes soovib olümpiamängud tagasi Tallinna tuua, tõsta au sisse tolleaegsed laulud ning leida üles oma vanad sõbrad Hunt Kriimsilmast kuni Miškani.

Algselt ei saanud ma aru, kas tõesti on Aaslaid kehastama asunud mingit mänguasja? Oleks see Vigri siis armas olnud...aga laval kõõksumine ja närviliselt millegi seletamine kahjuks muiet näole ei toonud.

Idupoliitik Ustav Tõukeratas (Christopher Rajaveer)

Ustav Tõukeratas on Eesti poliitikamaastiku järgmine hiiglane. Täna on ta kõigest kümne aastane, ent valdab juba praegu veatult poliitilist kehakeelt. Tema unistus on saada presidendiks või peaministriks, hüppelauana sobib siiski ka Tallinna linnapea koht.

Rajaveeri karakter ja etteaste meenutasid mulle koheselt Tõnis Niinemetsa lapskarakterit, seega tunne, et ma olen petta saanud ja midagi sellist juba näinud, head muljet ei jätnud.

Pruut Mai Või (Nele-Liis Vaiksoo)

Mai Või on pühendunud oma elu suurima sündmuse ettevalmistusele. Pulmakellad löövad ju peatselt! Mai päevad on täis tohutut askeldamist, et ettevalmistustega õigeks ajaks valmis saada. Äkki just „Suures komöödiaõhtust“ leiab pruut viimase puuduva lüli – peigmehe!

Vaiksoo kehastatud armunäljas pruut meenutas mulle miskipärast elektrit saanud Krista Lensinit (siinhulgas mainin ära, et ei ürita kuidagi proua Lensinit solvata). Nalja tegemiseks oli sisse toodud ka noorte lemmikteema Tinder, mis kõigile kasutajatele palju nalja pidavat pakkuma.

Kas oli naljakas - ei.

Taksojuht Vadim Metsik (Kristjan Kasearu)

Maardust pärit Vadim ei ole tavaline taksojuht. Tal on Mercedes. Kui kliente jagub, siis korraldab Vadim neile uskumatute marsruutidega reise üle Harjumaa. Ja kui kliente parasjagu pole, siis on Vadim parim organisaator, kes korraldab ära kõik suurejoonelised tellimusveod.

Kasearu oli vist eeskujuks võtnud 90ndate kahtlased taksojuhid. Eks see ole arusaadav, et retroteema on praegu ju väga popp. Eks äratundmisrõõmu antud karakteris oli, kuna taolisi kahtlase jutuga ja olekuga taksojuhte leiab pealinnas pea igast taksopeatusest.

Kahjuks ükski uue hooaja karakter muljet ei avaldanud. Kui eelmistel hooaegadel oli vähemalt paargi säravat tegelast ja karakterit, näiteks nii Tõnis Niinemets kui Argo Aadli suutsid saatesse mingitki sära ja elu tuua, siis sel hooajal tundub olukord kohe eriti nadi olevat.