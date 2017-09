Science Daily kirjutab, et tuvid on multitasking'us ehk rööprähklemises ehk mitme asja korraga tegemises inimestest osavamad. Inimesest targemad nad sellest hoolimata siiski ei ole.

Tuvid on võimelised ühest ülesandest teisele ümber lülituma sama kiiresti kui inimesed, mõnedes olukordades kiireminigi. Dresdeni Tehnikaülikooli teadlased uurisid tuvide ajusid, kui linnud tegevuses olid. Selgus, et enne ühelt ülesandelt teisele lülitumist aeglustub tuvi mõttetöö samal kiirusel kui inimese oma, kuid järgmist ülesannet alustab tuvi kiiremini.

Neuroteadlased on juba tükk aega imestanud, kuidas on võimalik, et mõned linnud, sealhulgas ka varesed ja papagoid on nii targad, et suudavad kognitiivsetes võimetes vahel ka šimpansitega võrdväärsed olla. Seda hoolimata sellest, et nende ajud on väiksemad ning neil puudub korteks ehk ajukoor. Uue uuringu järgi on just nimelt väike, närvirakke tihedalt täis aju see, tänu millele lindude otsustusprotsess kiiremini käib. Intelligentsimaht neil siiski suurem pole.