Kolmapäeval teatas Riigi Infosüsteemide Amet (RIA), et piirab novembri algusest 750 000 ID-kaardi kasutusvõimalusi ajani, mil omanik jõuab ID-sertifikaadid turvaliseks uuendada. Tekib küsimus, miks lõikab riik ühekorraga ära nõnda paljude ID-kaardi kasutajate ligipääsu e-teenustele, tekitades seejuures meeletu surve nii arvutisüsteemidele kui ka politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindusbüroodele. Eile teatas RIA suursuguselt, et ID-kaartide turvariski kriis on läbi – ameti eestvedamisel on välja töötatud tarkvara, mille abil saab uuendada turvariskiga ID-kaartide, elamisloa ja digi-ID elektroonilist osa. Tõepoolest, e-identiteet ja selle turvalisus on äärmiselt tähtis, ent kogu see protsess algab – RIA eilse teate põhjal – juba novembri algul. Mis tähendab, et sellest ajast peale on suletud kõik digitaalsed teenused ID-kaardiga, sealhulgas internetipanga kasutamine. See mõjutab 750 000 ID-kaarti, mis on välja antud alates 2014. aastast. ID-kaardi sertifikaate saab oma kodu- või tööarvutist kauguuendada kahe kuu jooksul ehk novembri algusest kuni detsembri lõpuni. Uuendamiseks tuleb arvutisse laadida alla ID-kaardi tarkvara uus versioon ja järgida ekraanil olevaid juhiseid.

RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich tunnistab, et esimestel kauguuendamisepäevadel peab amet olema valmis suuremaks koormuseks. Ta lubab, et sellega on arvestatud. „Seekordne lühem ajaperiood on tingitud asjaolust, et me jookseme ajaga võidu. Oleme välja öelnud, et on aja küsimus, kui keegi ID-kaardis avalduva nõrkuse enda kasuks pöörab ning vajaliku ressursi olemasolul kaardi lahti murrab,“ selgitab ta.

Uldrichi sõnul piisab ühest identiteedivargusest, et kõik 750 000 sertifikaati päevapealt sulgeda. Säärast olukorda RIA kindlasti ei soovi, mistõttu tahetakse kõik kaardid võimalikult kiirelt nii-öelda parandada. „Oleme välja öelnud, et piirame arvatavasti e-teenuste kasutamist novembri alguses – see tähendab kas esimese või teise nädala jooksul. Ehk enne ei saa ID-kaardiga elektrooniliselt toimetada, kui sertifikaadid on uuendatud. Juba praegu saavad inimesed sellega arvestada ning oma tegutsemist planeerida,“ ütleb Uldrich. RIA kommunikatsioonijuhi sõnul on inimesi, kes kasutavad ID-kaarti elektrooniliselt, umbes 300 000. Kõik neist ei kuulu 750 000 turvariskiga kaardiomaniku hulka. „Enne kauguuendamise perioodi algust anname inimestele kindlasti vajalikke juhiseid, et keegi ei jätaks oma sertifikaate uuendamata oskamatusest. Samuti on PPA teenindused alates 1. novembrist valmis inimesi abistama,“ toonitab ta. ID-kaardi tarkvara annab ise kasutajale teada, et uuendus on saadaval. „Oleme teadvustanud, et meie ID-kaardi kasutajatest klientidel tuleb kiiresti tegutseda, et pangateenuste kasutamist novembris probleemideta jätkata,“ ütleb Swedbanki kommunikatsioonijuht Kristi Roost, kelle sõnul teeb pank kõik, et kliendid võtaks aegsasti lisaks ID-kaardile kasutusele veel mõne turvalise autentimise ja maksete kinnitamise vahendi. Swedbank soovitab kasutada Smart-ID-d, mis on tasuta. “Samuti toimivad jätkuvalt PIN-kalkulaatorid ja koodikaardid,“ lisab ta. SEB turunduse ja kommunikatsiooni divisjoni juht Silver Vohu märgib: „Eesolev ID-kaartide sertifikaatide uuendamine võib tekitada probleeme vaid neile, kellel ei ole alternatiivset lahendust internetipanka sisenemiseks. Piltlikult öeldes tuleks klientidel kontrollida, kas neil on internetipanga kasutamiseks vaid üks võti ehk ID-kaart ning kui see on nii, siis oleks vaja oktoobri jooksul teha endale varuvõti näiteks Smart-ID või Mobiil-ID näol. Smart-ID alla laadimine ja tööle seadmine võtab kõigest paar minutit ning selle kasutamine on tasuta.“