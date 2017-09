See on nüüd küll üllatus. Sinu juured on lõunamaal, seepärast kujutasin sind alati ette sellise lõbusa sahmerdajana köögis, põll ees ja potid pannid käes lendamas.

Pean ausalt tunnistama, et minu hommikusöögi ja üldse söögitegemine on null. Kui ma pean kööki minema, siis mul läheb kohe tuju ära. Ma ei taha seal olla, ma ei oska seal eriti mitte midagi teha. Kui mul tulevad külalised, siis on teine tera, sest kellegi heaks võin ma küll süüa teha. Aga see pole kindlasti asi, millega ma rõõmuga tegelen.

Tõepoolest, minu juured on Armeeniast, Gruusiast, Türgist ja Ukrainast. Ja kui ma elasin mõnda aega Ameerikas, siis isa saatis mulle kogu aeg kokaraamatuid, kus olid sees vapustavad Gruusia köögi retsepid, kus oli juures kirjake: „Ma väga loodan, et sa võtad aja, loed need retseptid läbi ja valmistad oma perele maitsvaid roogi.” Isa on siiani väga pettunud, et ma pole suutnud end toidu valmistamisele pühendada, sest ta ise on superkokk. Mul on tegelikult vedanud, sest kui mul kõht ikka väga tühjaks läheb, siis võin alati isa juurest läbi sõita, sest seal on alati meeletult palju head Gruusia toitu.