Esimese abielu sõlmis tulevane erootikaimpeeriumi omanik 1949. aastal. Abikaasa Mildred ehk Millie sünnitas talle kaks last: tütar Christie tuli ilmale 1952 ja poeg David kolm aastat hiljem. Hefner paljastas 2006. aasta intervjuus, et Millie oli lubanud tal teiste naistega magada süütundest omaenda kunagise truudusetuse pärast. Teisalt lootis naine nõnda oma abielu päästa. Kuid see jooksis ikkagi karile ning lahutati 1959. aastal.

Playboy mogul Hugh Hefner on pihtinud, et väsimatu seelikukütt sai temast truudusetute naiste tõttu. Kui teismeea kallim Hefneri maha jättis, võttis too hüüdnimeks Hef, õppis tantsima ja lõi end šikilt üles. Kui ka esimene abikaasa enne pulmi tunnistas, et oli armeeteenistuses Hefnerile truudust murdnud, varises Hefi maailm kokku – ning selle rusudele püstitas ta erootikaimpeeriumi.

Väljaande järjekorranumbrit ega kuud polnud kirjas, sest Hefner kahtles, kas teist numbrit üldse ilmub. Postiamet ja teised siivsusekandjad sülitasid Playboyd nähes tuld ja tõrva, meespublik aga haaras 54 000 eksemplari otsekui lennult. „Kogu tiraaž osteti kiiresti ära, mehed olid vaimustuses,” meenutas Hef hiljem. Teiseks numbriks oli Playboy kunstnik Art Paul kaanele loonud küülikupea kujutise, millest nüüdseks on saanud maailma tuntumaid logosid. „Valisin ajakirja sümboliks küüliku humoorika seksuaalse alatooni pärast ja seetõttu, et küülik on kujundina krapsakas ja mänguline,“ seletas Hef.

ESIMENE NUMBER HAARATI LENNULT: Detsembris 1953 ilmunud esimese Playboy kogutiraaž, umbes 54 000 eksemplari, müüdi paari nädalaga maha. Selle trumbiks oli kaanetüdruku Marilyn Monroe aktifoto. (VIDA PRESS)

Mõistagi olid Playboy põhitrumbiks seksikad kaunitarid, ja mitte anonüümsed modellid, vaid ka sellised superstaarid nagu näitlejannad Farrah Fawcett, Joan Collins ja Charlize Theron. Häbemekarvu näidati ajakirjas esimest korda 1969. Kuid Hefner pani algusest peale rõhku ka intellektuaalsusele, avaldades intervjuusid kuulsate meestega, nagu näiteks Vladimir Nabokov, Frank Sinatra ning isegi Martin Luther King juunior ja Fidel Castro. Oma loomingut ilmutasid Playboys nii Kurt Vonnegut, Saul Bellow kui ka Margaret Atwood. 1981. aasta jaanuaris ilmus intervjuu eelmise aasta lõpus tapetud John Lennoniga, kus too seletas, miks biitlid uuesti kokku ei tule. „Kas me tõesti peame uuesti vee peal kõndima ainult sellepärast, et üks kari kõlupäid seda esimene kord ei näinud?“

Miljonitele meestele unelmate maailma võlunud Hefneril oli õnn sedasama elu päriselt maitsta. 1960.-1970. aastad olid talle üksainus pidu ja pillerkaar. Intervjuudes meenutas ta, et toona oli tal suhe vähemalt tosina „mängukaaslasega”. Hefneri liiderlikkuse põhjused võivad peituda ka tema lapsepõlvekodus. Seal polnud kombeks kallistada ja musi anda. Vanemad olid ontlikud, käisid kirikus ega pidutsenud. „Küllap elan ise täie rinnaga, sest kasvasin üles nende poolikut elu jälgides.“

KURIKUULUS PATUURGAS: Playboy häärber, mille avarates basseinides ja nurgatagustes mullivannides käis ajakirja ja selle omaniku hiilgeajal pöörane pidutsemine. (AFP/ SCANPIX)

Viagra võttis seksimaialt taadilt kõrvakuulmise

1971 hankis Hef Los Angeleses 26toalise häärberi, mille pidudest said meelelahutusmaailma skandaalseimad, ning kolis 1975 Chicagost lõplikult L.Asse. Seksirevolutsionäärina katsetas Hef ka vahekorda meestega ning nimetas end biseksuaalseks. Ent kõik muutus 1980. aastate lõpul, kui Playboy impeeriumi asus juhtima Hefneri tütar Christie. Erootikamoguli elutempot talitses märgatavalt ka 1985 üle elatud insult. 1989 abiellus ta endast 36 aastat noorema Aasta Mängukaaslase Kimberly Conradiga. Abielupaarile sündis kaks poega: Marston (1990) ja Cooper (1991). Abielu lahutati ametlikult alles 2010, kuid lahku olid nad läinud tosin aastat varem, mil Kimberly kolis häärberi kõrvalmajja. Hefneri sõnul tahtnud naine formaalset abielu jätkata poegade pärast.

KOLMAS ABIELU: 31. detsembril 2012 vahetas Hefner oma stammriietuse siidpidžaama smokingi vastu, et abielluda endast 60 aastat noorema Playboy modelli Crystal Harrisega. Pulmapildil poseeris ka Hefi koer Charlie. (REUTERS/ SCANPIX)

Kunagi olevat Hef olnud säärases vägevas vormis, et ühel sünnipäeval käinud tema voodist läbi 18 partnerit. Enda sõnul üle 2000 naisega maganud Hefner jätkas eluõhtulgi Viagra toel seksikate blondiinide seltsis trallitamist, seljas tema firmamärk siidpidžaama. Vahepeal elasid Playboy häärberis Hefneri pruutidena seitse kaunitari. Vanahärra magusast elust blondiinide embuses vändati tõsielusari „The Girls Next Door”. Vahepeal olid tema kaaslannadeks noorukesed kaksikõed, kellest üks tunnistas, et potentsiravim on Hefnerilt kõrvakuulmise võtnud. „Aga ta ütleb, et eelistab kuulmisele seksi.“

2010 oli Hef taas kõmulehtede esikaanel: ta kihlus Playboy modelli Crystal Harrisega. Viis päeva enne pulmi katkestas Hefist 60 aastat noorem Crystal kihluse, kuid vana-aastaõhtul 2012 sai temast siiski kolmas proua Hefner. Hugh’ varandusest, mis on Playboy hiilgeaja 200 miljonilt dollarilt langenud 50 miljonile, ei pruugi nooruke lesk väidatavalt sentigi saada.

Veedab igaviku Marilyni kõrval

Mullu müüs Hefner Playboy häärberi maha tingimusel, et tohib seal surmani elada. Tema poeg Cooper, kes tegutseb firma Playboy Enterprises loomingulise juhina, tunnistas tänavu augustis, et isa vaim on virge, kuid füüsiline tervis sant. „Ränk on tema vaevlemist vaadata.” Patuurkast põetushaiglaks muutunud häärberis tegi erootikamogul teisipäeval lähedastest ümbritsetuna viimse hingetõmbe. „Mu isa elas erakordset ja mõjukat elu meedia- ja kultuuripioneerina ning oli mõningate meie aja kõige märkimisväärsemate ühiskondlike ja kultuuriliikumiste käilakujusid, kes toetas sõnavabadust, kodanikuõigusi ja seksuaalvabadust.”

IGAVIK MARILYNI KÕRVAL: 1992 ostis Hefner Marilyni hauakambrist vasakul oleva krüpti, et puhata viimset und maailma kuulsaima seksisümboli kõrval. (VIDA PRESS)

Oma viimse puhkepaiga valis Hefner välja juba aastakümneid tagasi. 1992 soetas ta Los Angelese Westwoodi kalmistule Playboy esimese kaanetüdruku Marilyn Monroe hauakambri kõrvale isikliku krüpti, makstes selle eest 75 000 dollarit. „Veedan oma igaviku Marilyni kõrval,” teatas ta.

Hefneri poeg tõi paljad plikad ajakirja veergudele tagasi

Oktoobris 2015 kuulutas Playboy, et järgmise aasta kevadest on alasti naiste piltide avaldamisega lõpp. Ajal, kui porno on internetis vaid hiirekliki kaugusel, loodeti paljaste modellide peletamisega loetavust suurendada. Juhtus aga vastupidine, ja tänavu veebruaris teatas isa firmat juhtiv Cooper Hefner, Hugh Hefneri kolmest pojast noorim (pildil): paljad plikad tulevad tagasi, sest alastus on normaalne!

