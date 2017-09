USA ajakiri New York Times Magazine pälvis tähelepanu oma hiljutise numbriga, mille kaant ilustasid (erinevalt ajakirja tavapärastest fotodest) riieteta inimesed. Pilt on üles võetud Eestis Võrumaal.

Pildiallkiri „Ükskord Eestis.... Kuidas pered üle maailma puhkust veedavad“ ilustab kaanefotot, millel on näha eestlasi maakodu tiigi ääres. Kuid ilma ujumisriieteta. Pildiseerias oli fotosid ka teiste rahvuste suvetraditsioonidest.

Ehkki mõned ajakirja tellijad olid šokeeritud ja paar nördinud lugejat saatsid ka protestikirju, pidades looduslähedast fotot odavaks reklaamiks, et inimesi ajakirja ostma panna, oli pildil ka palju fänne. Ennekõike USA nudistide seas. Ajakirja peatoimetaja Jake Silverstein räägib, et ta sai palju toetavaid ja rõõmsaid kirju, kus nudistide kogukonna liikmed avaldasid tänu ning et „nad olid meie üle uhked, et teete õiget asja... Et nägid oma väärtusi ajakirja kaanel“. Ta lisab, et üks kiri kiitis lausa, et selline maalähedane pilt õpetab inimesi oma keha rohkem armastama.

New York Times Magazine on igapäevaselt ilmuva New York Timesi pühapäevalisa. Kõnealune pilt ise on siin: