Täna siitilmast lahkunud pornomogul Hugh Hefner ei jätnud abieluvaralepingu järgi oma 31-aastasele lesele Crystal Harrisele mitte sentigi.

The Independent kirjutab, et Hefneri-Harrise abieluvaraleping oli väga range ning seal on must valgel kirjas, et naine ei saa Hefner 43 miljoni dollari (36,5 miljoni euro) suurusest varandusest midagi. Vanahärra rikkused lähevad tema neljale lapsele, Lõuna-California ülikooli filmikooli ja mitme heategevusliku organisatsiooni hüvanguks.

Hefner ja Crystal Harris jõudsid abielus olla viis aastat. Algselt pidid nad abielluma 2011. aastal, kuid Harris katkestas kihluse ootamatult. Põhjuseks tõi ta ühes raadiointervjuus selle, et vanem mees ei erutanud teda. Suhe lõi hiljem aga uuesti lõkkele.

31-aastane Harris on endine Playboy kaanemodell.