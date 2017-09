Süüdistuse kohaselt pakkus 41aastane Moldova Vabariigi kodanik 26. septembril kella 10.40 ajal, kui ületas Moskva–Tallinna reisirongiga Euroopa Liidu piiri sõites Vene Föderatsioonist Eesti Vabariiki, suuliselt Narvas Vaksali tänaval asuvas piiripunktis dokumendikontrolli käigus kontrolli teostanud Ida prefektuuri Narva piiripunkti dokumendieksperdile 100 eurot, et politseiametnik lubaks tal liigseid küsimusi esitamata siseneda reisieesmärgi kohta - Schengeni territooriumile.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sofja Hristoforova sõnul peavad inimesed teadvustama, et altkäemaksu lubamine on ka karistatav tegevus, kuna selle eesmärk on ametiisikut ebaseaduslikule käitumisele kallutada.