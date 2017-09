Kui just sina oled üks neist, kes kasutab anonüümseid kommentaare avaliku solgitoruna, on see sulle!

See on sulle, kui sa omad vaid üht, negatiivset arvamust. Sulle, keda ei huvita, kas sa ütled halvasti äsja kooliteed alustanud lapsele või sõbra haiglasse viinud purjus inimesele.

Kui tahad sama solgiga, millega kostitad teisi, ise üle valatud saada, siis jätka. Kui ei, siis lõpeta ära!