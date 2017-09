ETV hommikusaade „Terevisioon“ käis Leppneeme-Tammneeme maastikukaitsealal, et vaadata, millist prügi leidub metsas ja kui kahjulik see keskkonnale on. „Terevisiooni“ saatejuht Martin Veisman käis viisteist minutit mööda maastikukaitseala ja kogus kokku kotitäie rämpsu. „Ribikardinad, plastikpudelid, toidujäätmed, üks plätu,“ loetleb ta metsast korjatud saaki. Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai ei imesta, et säärane tavaar metsa all vedeleb. „Kui tavapärane see on, et inimesed toovad enda olmeprügi metsa?“ uurib saatejuht Kevvai käest. „Olmeprügi ei ole eriti tavapärane tänapäeval, sest prügimajandus toimib. Metsa alla tuuakse ehitus ja lammutusjääke. Ka suurjäätmeid – mööblit. Kevvai sõnul valvab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) valvsalt mitut kindlat kohta, kuhu inimestele meeldib rämpsu vedada. Mehe sõnul asuvad säärased alad reeglina seal, kus läheduses elab palju inimesi. „Üks selline on Maardu külje all. Sinna armastatakse ikka päris palju [prügi -toim] tuua,“ toob Kevvai näite.

Kevvai sõnul on RMK ainuüksi käesoleval aastal metsast välja vedanud 140 tonni prügi. Valdav osa sellest on ehituspraht. „Siis muidugi sellised, kui ostetakse vana korter ja alustatakse selle renoveerimist. Siis tuuakse tervete tubade kaupa mööblit. Seal on ka sisustus kaasas – potid, pannid,“ selgitab Kevvai.

Mis prügi metsale teeb? „Looduse jaoks on see ikkagi reostus. Kui me võtame selle, et kommipaber kukub maha, siis on see toidu lõhnaga ja kui loom selle sisse sööb, siis see võib olla talle kahjulik,“ ütleb ta.