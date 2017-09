Hiina kaubandusministeerium teatas täna, et kõikidel Põhja-Korea ettevõtetel tuleb oma tegevus riigis lõpetada.

Põhja-Korea firmadel on aega äride sulgemiseks 120 päeva alates 12. septembrist ehk ÜRO resolutsiooni vastuvõtmise päevast, kirjutab The Independent.

Hiljuti kohustas Peking panku lõpetama koostöö Põhja-Korea režiimiga. Samuti piiratakse 1. oktoobrist Põhja-Koreale naftatööstustoodete eksporti ning keelatakse tekstiilitoodete import.

Et Hiina on Põhja-Korea peamine kaubanduspartner, on ÜRO sanktsioonide edukuse võtmeks just koostöö Pekingiga. Viimatised sanktsioonid on selge näide Hiina kasvava pettumuse kohta Kim Jong-uni režiimi suhtes, kirjutab väljaanne.