Noormehe eakas ema ei suutnud toimunut uskuda ja oli šokis: „Ma pole kunagi endale sellist julma poega kasvatanud. Ma ei osanud isegi ette kujutada, et ta on millekski selliseks võimeline.” Juurdluse arvates võis Mapekula kuriteo sooritamise ajal olla uimastite mõju all ning ei teinud enam vahet tegelikkusel ja hallutsinatsioonidel.

Inimliha maitse ajas öökima

Augustis andis end vabatahtlikult politseinikele üles mees Estcourti linnast, teatades, et tal on inimliha söömisest kõrini ja et see maitse ajab teda juba öökima. Ta saabus politseijaoskonda kotiga, milles olid inimese käe ja jala jäänused. Mees rääkis, et vägistas, tappis ja tükeldas naisterahva, misjärel sõi inimliha koos nelja sõbraga.

Kannibal juhatas politseinikud enda koju, kus oli ilge lehk ja kust avastati veel inimjäänuseid, mis kuulusid tõepoolest naisterahvale. Tema ühe kaaslase kodust leiti aga lillepott, kuhu oli peidetud inimestelt lõigatud kaheksa kõrva.

Kannibalideks osutusid ühevanused mehed: Nino Mbatha (32), Sthembiso Sithole (31), Lindokuhle Masondo (32) ja Lungisani Magubane (30), kellest kaks pidasid end rahvaravitsejateks (inyanga). Mõni päev hiljem saadi kätte veel viieski sama seltskonna liige: Khayelihle Lamula (32).

Viisikut süüdistatakse tapmises. Esialgu on veel teadmata, kas mehed piirdusid mõne inimese tapmise ja maiustamisega või oli ohvreid tunduvalt rohkem. Üks tapetu on kindlaks tehtud – kaheaastase poja ema, 25aastane Zanele Hlatshwayo, keda nähti elusana viimati 25. juulil, kui ta lahkus kodust, et minna külla teises linnas elavale vanaemale.

Inimliha söömine pole keelatud

Sarnaseid juhtumeid on LAVis ette tulnud pidevalt. Näiteks juulis peeti kinni mees, kelle seljakotist avastati inimese pea. Vahistatu sõnutsi tahtis ta seda ravitsejale müüa.

Aprillis aga selgus, et KwaNtsila külakeses riigi idaosas oli 30aastane Mandisi Gwanya tapnud nelja-aastase Kamvelihle Ngala. Tema maja põrandalt leiti vereloike ja lapse kehaosi. Gwanya tunnistas, et oli oma vennapoja tapnud ja siis tema südame ära söönud.

LAVi politseiga koostööd tegev kliiniline psühholoog, professor Gérard Labuschagne on veendunud, et inimliha söövatel inimestel on tõsised vaimse tervisega seotud probleemid. “Minu kogemuste kohaselt ei ole sel tavaliselt mingit pistmist rituaalide või ravitsemistega, nagu sageli arvatakse,” rääkis teadlane.

Traditsiooniliste tervendajate ehk rahvaravitsejate organisatsiooni esindaja Siphiwe Manana nõudis kõigile kannibalismiga tegelevatele libaarstidele eluaegset vangistust. „Kui kahtlusaluste hulgas on mõni ravitseja, siis peaks teda surmani vanglas hoidma. Me võitleme kindlalt selliste ravitsejate vastu, kes kasutavad oma kurja töö tegemisel inimeste kehaosi,” rääkis Manana LAVi infoportaalile News24.

Kuigi LAVis ei peeta inimliha söömist kriminaalkuriteoks, on inimese kehaosade omamine siiski ebaseaduslik, kui seda pole lubanud vastavad ametiisikud või -asutused. Samas on kuritegu ka surnukeha tükeldamine või hävitamine. Seega, kui keegi tapab inimese söömise eesmärgil, siis saab teda süüdistada mõrvas ja surnukeha rüvetamises. Kui aga keegi varastab inimese kehaosi, siis on süüdistuseks vargus.

Kannibale leidub ka mujal maailmas

Kannibalism pole teisteski Aafrika riikides ja näiteks Venemaalgi tundmatu nähtus.

Mõni nädal tagasi vahistati Nigeerias 47aastane Roland Peter, keda süüdistatakse pastor Samuel Okpara tapmises ja tema kehaosade keetmises. Nimelt oli kurjategijate jõuku kuuluv Peter kostitanud oma külalisi ehk gängiliikmeid tapetud vaimuliku kehaosadest (maksast ja sooltest) valmistatud supiga.