Tuntud telenägu Kirsti Timmer muljetab, kuidas hääl tema peas ütles, et ta peab Marilyn Kerroga kohtuma. Lisaks räägib naine vahvatest hüüdnimedest, mis neil Marilyniga on ning räägib ka põneva loo ühest maagilisest küünlajalast.

Timmeri sõnul oli nende kohtumine lausa saatuslik, nimelt hakkas naisel ühel päeval peas kummitama Marilyni nimi, kuigi nad polnud kunagi varem kohtunud ja ta nõiast midagi ei teadnudki. Siis ta nägi, et samal päeval avas Kerro Tallinnas oma poe ja ta otsustas sinna minna. Ainuke inimene poes oligi Kerro ning nad jäid 45 minutiks rääkima.

“See oli kuidagi selline äratundmine. Marilyn ütles, et ta kuulas kunagi kõiki mu saateid, selle teadmisega, et me ühel päeval nagunii kohtume, et ta peab mind tundma,” sõnas ta.