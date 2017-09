Miks just hispaania, mitte prantsuse keel? „Me lõime lihtsalt mingid kursusekohad lahti ja see jäi silma,“ ütleb Ženja ja lisab, et tema sõbranna läks klaverimängu õppima. „Ma oskan soome, vene ja inglise keelt, aga ükski keel ju leiba ei küsi. Mida rohkem sa tead, seda parem ja huvitavam on endal.“ Fokin ütleb, et õppeprotsess ja uute huvide või väljundite leidmine ei peaks inimese jaoks kunagi lõppema. „Iga uus alustatud asi annab ju inimesele mingit sütitatust või muutust juurde.“

Ženja on läbinud keelekursuste esimesed tunnid. „Väga tore on see, et juba esimese tunniga said selgeks esimesed pöörded, pööramised, sõnavara ja anti ka kodutöid.“ Midagi ületamatut tema jaoks õpingutes pole. „Mul on sõpru, kes on paari aastaga soravalt jaapani ja prantsuse keelt rääkima hakanud. Ainus keeruline asi ongi kirjapildi ja häälduse erinevus – kirjutad hola, aga hääldad ola,“ toob ta näite. „Kui selle selgeks saad ja mingi sõnavara olemas on, siis on lihtsam. Ma olen entusiasmi täis!“ Lisaks klassiruumis õppimisele kasutab Ženja ka mõningaid käsiraamatuid, et end keelega paremini kurssi viia. „Õpetaja soovitas ka rohkem seebikaid vaadata. Sügise tulekuga ma haaran kindlasti toredatest seebikatest kinni. Seal see keelekümblus toimub,“ naerab ta.