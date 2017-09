„Panin paari oma sisemise naise ja sisemise mehe – et olla täiuslik kuninganna oma tulevasele välisele mehele ehk kuningale,“ selgitab julge mõttemaailmaga naine. „See oli justkui iseenda kuningannaks pühitsemine!“ Tema sõnul ongi uues ajastus oluline kõigepealt lausuda tõotusi iseendale, panna paika, mida sina elult tahad, mis on õnn sinu tingimustel.

Crystal teab, et pidulik abielutseremoonia iseendaga pani paljusid eestlasi kahtlevalt kulmu kergitama. „Aga kõik minu head sõbrad tunnistasid, et ei tahaks sellist erilist sündmust maha magada,“ muheleb Crystal. Loomulikult olid kohal ka tema täiskasvanud poeg ja õde. Isevärki sündmus jõudis koguni rahvusvahelisse meediasse, sealhulgas ka näiteks Suurbritannia ajalehtedesse.

Eelkõige armasta iseennast!

Tema sõnul mainiti mõnes kommentaaris irooniliselt, et iseendaga abielludes murdis ta truudust oma tulevasele – Michaelile. „Ei murdnud! Uuel ajastul võib armastada mitut inimest, kui see sind rikastab. Aga eelkõige peab armastama iseennast ja elama elu oma tingimustel,“ vastab ta.

Crystal leiab, et Eestis on väga tugev kollektiivteadvuse mõju – mida arvavad teised? „Seepärast ei julgeta erineda ja oma unistusi ellu viia. Mina olen seda julenud, eriti viimastel aastatel,“ räägib ta.

Maailmarändurist naise järjekindlust oma unistuste elu loomisel kroonib hiljutine muinasjutuline pulm Hawaiil lopsakate palmide ja sinitaeva all ääretu ookeani serval. „See oli vaid minu ja Michaeli päev,“ ütleb Crystal.

Noored pani paari tseremooniameister David ja kaunid hetked jäädvustas fotokaameraga kohalik eestlannast piltnik Malle.

Paar valis oma liidu pühitsemiseks võimsa energiaga pargi, piltide tarvis poseeriti aga ookeani ääres, taustaks võimas mägi. „See rand on püha paik, sest seal on laava uuristanud väikese kausi, kus vanasti käisid Hawaii naised sünnitamas. See koht tähistab uut algust,“ teab Crystal.

Eestlanna Crystal ja ameeriklane Michael otsustasid ühise pesa punuda just naise lemmikpaigas – Hawaiil. „Tunnen ennast siin rohkem kodus kui Eestis. Mind võlub see, et saan iga päev ujuda ookeanis ja kohtuda oma sõprade – delfiinide ja kilpkonnadega. Siin on maailma kõrgemaid mägesid, täisvõimsusel voolav laava ja suvi aasta läbi. Ja kui ma pean siit lahkuma, nutan alati lahinal,“ tunnistab Crystal. Ta lisab, et usub eelmistesse eludesse ja sellesse, et on elanud Hawaiil mitu korda.

Nii Crystali kui Michaeli jaoks on tähenduslik paik ka Mehhiko, kus nad tutvusid. On ju seegi kummaline, et Mehhiko, kus Crystal aastate eest ummikus olles plaanis kivi kaela riputada, on tõmmanud teda ikka ja jälle tagasi. „Selle koha nimi tähendab tõlkes ristteed – see on paik, kus elu muutub,“ selgitab ta.

Crystal ütleb, et oli pikki aastat otsinud oma mister Täiuslikku, kuni tema ellu tuli ameeriklane Michael. Mees oli just lõpetamas oma 24 aasta pikkust abielu, kui korraga visati tema teele eestlannast tantra-kuninganna Crystal Ra.

Michael mäletab esimest kohtumist Mehhikos. „Kui meid tutvustati, oli Crystalil seljas sinine siidkleit. Mind võlus tema tasakaalukus, ta näis eneseteadlik ja endaga rahul olevat, samas oli temas naiselikku pehmust. Temaga suheldes tekkis hästi kodune tunne. Mind paelus ka tema aktsent,“ meenutab ta.

„Tal oli tunne, et ta tahaks mind hoida ja ta isegi küsis, kas ta tohib mind kallistada,“ meenutab Crystal naerdes.

Eestlanna tunnistab, et esialgu lõi teda pahviks Michaeli džentelmenlikkus: õrnus, hoolivus, tähelepanelikkus. „Ma ei olnud kunagi varem seda sel moel kogenud, sest mul on olnud palju ebaterveid suhteid. Minu vanemad olid alkohoolikud ning ka partnerite ja kostööpartnerite hulgas on olnud alkoholi- või narkosõltlasi,“ pihib Crystal, keda kasvatas peamiselt vanaema.

Maskuliinse naisena on Crystal alati tõmmanud ligi nõrku mehi. „Olen seda mustrit pika ajal jooksul püüdnud muuta – et leida kaaslane, kellega koos oma elu luua.“

Ometi läks tutvumisaasta üle kivide ja kändude, sest Michaeli elus oli lõpetamata suhe ning ta ei olnud veel valmis edasi liikuma. „Ütlesin, et ei saa olla temaga koos enne, kui ta on mind täielikult, sada protsenti valinud,“ ütleb Crystal. Ta laskis oma unistuste mehest lahti ja nad olid kolm kuud lahus.

Crystal registreeris Mehhikos oma firma ja töötas pool aastat suurtes hotellides enda loodud Wantra veeteraapia alal, Michael sõitis Ameerikasse.

Kui sai selgeks, et Michaeli vanast suhtest ei saa enam asja, naasis ta Mehhikosse. „Aga me ei pannud leibu kohe ühte kappi. Võtsime aega harjumiseks ja nurkade maha lihvimiseks – n.ö katseajaks. Alles siis, kui mõistsime, et meil on ühine maailmavaade ja väärtused, otsustasime olla koos,“ kõneleb Crystal.

Aga seejärel tuli paaril ikkagi olla neli-viis kuud lahus, sest Michael läks Alaskale turismifirmasse tööle ja Crystal naasis Eestisse. Et oleks selge, mida teineteiselt oodatakse, kirjutasid mõlemad alla viie lehekülje pikkusele suhtelepingule.

„Muu hulgas on seal kirjas, et oleme avatud võimalusele olla suhtes mitme inimesega. Aga see peab meile mõlemale sobima,“ ütleb Crystal. Olgu öeldud, et sama leping jäeti kehtima ka pärast abielu sõlmimist.

Lahusolek ja kaks abieluettepanekut

Kui Crystal käis Michaelil Alaskal külas, tegi mees talle esimest korda abieluettepaneku. Crystal küll vastas jaatavalt, aga samas tunnetas, et aeg ühise elu loomiseks ei olnud veel küps.

Crystal kohtus oma tulevasega uuesti Californias, kus Michaelil ilmus memuaariraamat oma unistuste täitmisest – ta oli juba üsna noore ettevõtjana majanduslikult iseseisev, ostis purjeka ja hakkas elama unistuste elu.

Pärast raamatutuuri Californias seikles paar mitu kuud Hawaiil, Crystali unistuste paigas. „Näitasin Michaelile siinseid lemmikkohti. Hawaii on väga tugeva energiaga paik, mis ei sobi kõigile elukohaks. Õnneks meeldib siin ka Michaelile väga. Tulevikus tahame luua siia Wanta veteeraapia ja retriidikeskuse,“ kõneleb Crystal.

Väljend „aloha“, mida Hawaiis kõikjal kuuleb, tähistab nii tervitust kui hüvastijättu, samas väljendab ka armastust, hoolimist, kogukonnatunnet. „Näiteks kui naabrile on keegi toonud rohkesti ananasse, jätab ta alati ka sulle portsu ukse taha, ilma et isegi koputaks. Eestis ei ole mul sellist kogemust olnud,“ ütleb Crystal.

Michaeli teine abieluettepanek Hawaiil oli spontaansem ja mängulisem. „Ühel hommikul sosistas ta mulle kõrva: minu tulevane pruut... „Kas sa teed mulle praegu abieluettepaneku?“ küsis Crystal. „Jaa, miks mitte,“ vastas mees.

Ja nii nad abiellusidki – kaks ja pool aastat pärast tutvumis. Mõlemad kinnitavad, et see liit on rajatud kindlale vundamendile. „Kui me teeme oma otsuseid mesinädalate uimas ja näeme teises ainult parimat poolt, võivad häirivad küljed hiljem esile tulla,“ lisab naine selgituseks.

Praegu aga tunneb Crystal ennast tõelise kuningannana. „Michael kannab mind lausa kätel!“ õhkab ta. „Kui naise kõrval on mehelik mees ehk tõeline kuningas, lööbki ta õitsele. Nüüd võin olla ka haavatav naine, lasta ennast hoida,“ rõõmustab ta.

Järgmisel suvel tuleb Michael esimest korda oma abikaasa sünnimaale, kus ta kohtub ka Crystali pojaga. Mehel endal on Ameerikas poeg ja kasupoeg ning kuus lapselast.

Michael ütleb, et ootab Eestisse tulekut väga. „On põnev õppida lähedase inimese kaudu tundma võõrast kultuuri. Tahan näha, kust Crystal on pärit, kus on tema juured.“

„Kavatseme sõpradega oma pulmi tähistada ka Eestis, neist enamik pole meid koos näinudki,“ lisab Crystal õhinal.

Kui palju aastaid loodab õnnelik paar koos veeta? „Kogu ülejäänud elu,“ vastab Michael pikalt mõtlemata. Crystal noogutab.