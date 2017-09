Telekanal ETV+ on olnud eetris kaks aastat! ()

ETV+ tähistab täna, 28. septembril oma sünnipäeva. Täpselt kaks aastat tagasi ütlesid saatejuhid Jelena Solomina ja Dmitri Pastuhhov saate "Kohv+" otse-eetris televaatajatele "Tere hommikust!" Sellest sai alguse Baltimaade esimene täismahus venekeelne telekanal.



Juba kaks aastat on telekanal kajastanud Eesti poliitika- ja kultuurisündmusi vene keeles. Eetrisse on jõudnud ülekanded vabariigi aastapäeva pidulikult vastuvõtult, noorte laulupeolt, vabariigi presidendi valimistelt, kohalike omavalitsuste valimiste eelsetelt üritustelt. Samuti suurtelt spordisündmustelt nagu olümpiamängud, Euroopa meistrivõistlused jalgpallis, iluuisutamise MM.



"Telekanalit ETV+ võib võrrelda Soome YLE-ga, mis edastab saateid ka rootsi keeles, ning teiste piirkondlike telekanalitega, mis tegutsevad Euroopa riikides oma rahvusvähemuste keeltes," ütleb ETV+ peatoimetaja Darja Saar. "Sellise telekanali põhiline ülesanne on tagada, et vaataja peamised vajadused kvaliteetse info, ühiskondliku arutelu, haridussaadete ning kõrgetasemelise meelelahutuse järele saaksid rahuldatud ja seda oma emakeeles," lisab Saar.



Erilist tähelepanu pöörab ETV+ Ida-Virumaale. Kahepäevane "Narva telemaraton", Sergei Stepanovi reportaažid ning iganädalane Narva telestuudiost eetrisse minev saade "Rahvale tähtis" pakuvad vaatajale võimalust saada osa piirkonnale tähtsate küsimuste aruteludest ning neis ka aktiivselt osaleda.



Telekanal teeb aktiivselt koostööd kolleegidega rahvusringhäälingust. Dmitri Pastuhhov teeb kaastööd ETV saatele "Pealtnägija". Koostööst Raadio 4 kolleegidega on sündinud kaks suurt multimeediaprojekti: suvine hommikusaade "Suurepärane nelik" ja analüütiline saade "Eriline vaade".



"Samuti teeme tihedat koostööd Läti ja Soome ajakirjanikega," räägib Darja Saar. "Oleme korraldanud ühiseid telesildu Läti telekanaliga LTV7 Läti kodakondsuse ja hariduse teemadel. Vahetame aktiivselt teavet raadioga Baltkom ja Soome YLE venekeelse uudisteteenistusega."



Selle kahe aasta jooksul on ETV+ ennast positsioneerinud mitte üksnes televisioonikanalina, vaid multimeediakanalina – lisaks tele-eetrile on ETV+ ka internetis, mobiilirakenduses ja sotsiaalvõrgustikes. "Meie jaoks on tähtis pakkuda meediasisu seal, kus vaatajal ja kasutajal on kõige mugavam seda vaadata," selgitab Darja Saar.



Kanal toetab aktiivselt noori ajakirjanikke ning otsib pidevalt uusi talente. "Teleinternid", noorteuudised "Meie" ja "Suveaeg" on aidanud paljudel noortel ajakirjanikel saada jalg nn suure ajakirjanduse ukse vahele. Saade "Pool tundi ilma vanemateta", mida juhtisid 9−15-aastased Narva lapsed, tuli aastal 2017 Venemaa televisiooni lastesaadete konkursi võitjaks. Üks näide toredast lasteprojektist on ka "TECHnolik" – saade uutest tehnoloogiatest, kus räägiti lihtsalt ja arusaadavalt näiteks sellest, mis asjad on pooljuhid ja kuidas ise robotit kokku panna.





"Uus ja värske" on ETV+ peamine kreedo. Selle järgi on loodud ka Eesti venekeelse ajakirjanduse jaoks uusi formaate: ajakirjanduslikud uurimused, suveuudised "Suveaeg", spordiülekanded otselülitustega sündmuskohale, reality show’d ja lastesaated, täiemahuline hommikusaade ning igapäevane õhtusaade.



Telekanal toetab Eesti muusikuid ja kultuuritegelasi, võimaldades neil esineda otsesaates "Sinu õhtu". Olulisteks sündmusteks telekanali elus on kujunenud kahe kontserdi korraldamine ja toetamine: Tsoi laulude kontsert Harju mäel ja Võssotski laulude kontsert ERRi stuudios.



"ETV+ on olnud eetris vaid kaks hooaega, aga on selline tunne, nagu see oleks töötanud juba kolm või isegi viis aastat," tunnistab peatoimetaja. Töö jätkub, ettevalmistamise järgus on talendikonkurss kõige pisematele ja Eesti esimene venekeelne televisiooni draamasari.