52-aastane Graeme Eksteen ja 23-aastane Carly Schapper kohtusid siis, kui mees õpetasa neiule tantsimist. Lõuna-Aafrikas elaval paaril on 29 aastat vanusevahet, mistõttu peetakse neid armastajate asemel sageli isaks ja tütreks...

Neiu ja tema eakam abikaasa kinnitavad aga üheskoos, et ei armatsenud kaks aastat, vahendab Daily Mail.

23-aastane Carly kinnitab, et ta abikaasa kohtleb teda kuningannana. Nad usuvad, et nende suhe toimib hästi ka seetõttu, et teatavasti mehed ei kasva ju kunagi suureks. Nii ongi neil palju ühist.