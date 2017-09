FOXi kanalil esilinastub teisipäeval, 3. oktoobril sari „Noored mutandid“, kus on fookuses perekond, kelle lastel avalduvad üliinimlikud võimed. Uute mutantide kõrval astuvad ekraanidele ka juba tuttavad tegelased teistest „X-Meeste“ filmidest.

„Noored mutandid“ räägib tüüpilisest äärelinna paarikesest, kelle argielu muutub hetkega, kui nad pärast koolis toimunud intsidenti avastavad, et nende lastel on mutantvõimed. Reed ja Caitlin annavad enda parima, et oma lapsi kaitsta – kuid meeleheites on nende ainsaks võimaluseks pöörduda maa-aluse võrgustiku poole.

Sarja keskmes on õde-vend Lauren (Natalie Alyn Lind) ja Andy Strucker (Percy Hynes White) ning nende vanemad Reed (Stephen Moyer) ja Caitlin (Amy Acker). Mõlemal lapsel ilmneb eriline võime asju mõtte jõul liigutada – Andy suudab esemeid lõhkuda, samas kui Lauren paneb neid molekulidest kokku. Vaatamata sellele, et perepea töötab mutantidega seotud kuritegude prokurörina, koondavad vanemad jõud, et peale saladuse avalikuks tulemist enda lapsi kaitsta.