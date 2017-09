Tänases „Kolmeraudse“ poliitdebatis paneb Mihkel Raud vastamisi kaks kultuuritegelast, et uurida, miks nad tahavad pääseda kohalikku omavalitsusse. Need on terava sotsiaalse närviga filmirežissöör ja kirjanik Kadri Kõusaar, kes kandideerib sotside ridades Tallinna volikokku ning terava sulega luuletaja Sven Kivisildnik, kelle kandidatuur on üles seatud EKRE nimekirjas Pärnumaal.

Eelseisvatest valimistest räägib Mihkel Raud ka keskerakondlase Märt Sultsiga, kes on palju furoori tekitanud oma valimisreklaamiga.

Sel pühapäeval algab TV3-s viimaste aastate menukaima saatesarja „Su nägu kõlab tuttavalt“ uus hooaeg. Stuudios on noor näitlejanna Hanna Martinson ja lauljatar Elina Born, kes juba mõne päeva pärast mitmesaja tuhande televaataja ees oma parodeerimisoskust demonstreerivad.

Muusikat teeb tõenäoliselt Eesti kõige rahvusvahelisem trio Go Away Bird, mille liikmed on pärist Eestist, Venemaalt ja USA-st.

„Kolmeraudne“ täna kell 21.35 TV3s!