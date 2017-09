„Kättemaksukontor“ on televaatajaid rõõmustanud kokku juba 8 aastat ja jõudnud 18. hooajani. Esimene sarja episood oli eetris neljapäeval, 30. aprillil 2009. aastal kell 21.30 ja selle keskmine vaatajate arv oli 161 900. Tänaseks on „Kättemaksukontor“ Eesti enimvaadatud sari internetis, mis on kogunud TV3 Plays juba üle 22 miljoni vaatamise!

„Kättemaksukontoris“ on nende aastate jooksul lahendatud sadu kummalisi ja raskeid juhtumeid, õhku lastud vähemalt kolm autot, üks kemmerg ning üks auto on isegi uputatud. Teles on sari teinud oma rekordi teisel hooajal, mil vaatajate arvu tipphetkel vaatas üheaegselt sarja 254 900 inimest. See oli 2. hooaja 4. episood, mida saab järele vaadata SIIT.

Märkimisväärne on aga see, et “Kättemaksukontor” on Eesti enimvaadatud sari internetis ja TV3 Plays on vaadatud sarja juba üle 22 miljoni korra – täpsemalt 22 145 373 korda.

Tänaõhtuses osas selgitatakse välja, kes on Tallinnas noorte inimeste massiliste enesetappude taga. Enesetappudele õhutav salapärane FMR on endiselt tabamata ja Freyal süveneb mure, et spioonina tegutsev Luna on täielikult langenud mõrvari meelevalda. Kuid keegi pole valmis selleks, et võigas maniakk on kõigile vana tuttav...

„Kättemaksukontor“ on TV3 eetris taas kell 20.30. Kas sinagi oled sarja fänn ning miks? Jäta põhjendus kommentaaridesse!