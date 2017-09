Triinu võttis pakkumise kohe vastu. „Kõik tuttavad ja pere ütlesid, et ma olen täitsa hulluks läinud,“ naerab Triinu. „Mäletan, et mul oli asjade kokku pakkimiseks ja Macausse minekuks hästi vähe aega, umbes nädal.“ Triinu töötas klubis ettekandjana. „Meie töö oli olla ilus, juua šampust, juttu rääkida ja inimestega pilti teha.“ Neil tuli vaid joogipudelid ette kanda, ise laudu koristama jänkud ei pidanud.

Jänkud elasid The Venetian Macao hotellis, mis on maailmas põrandapinna suuruselt maailma seitsmes ehitis ja ühtlasi maailma suurim kasiino . Tegu on viie tärni luksushotelliga. „Meil olid kõigil oma toad ja toateenindus. Aasta hiljem saime oma korterid. Elasime The Venice Macaos ja töötasime Sands Macaos,“ räägib Triinu. Naine tunnistab, et palka saadi seal kõvasti, kuid summa jätab ta enda teada.

Veel enne, kui PLayboy klubis ka tööle asuda saadi, tuli tüdrukutel läbida nädalane treeningperiood. „Los Angelesist tulid vanad Playboy jänkud kohale ja õpetasid,“ seletab Triinu. „Õpetati täpselt, kuidas avada šampusepudelit ja kuidas lõigata sigarit. Iga tööpäev algas meil briifinguga, kus olid koolitajad, kes igasugu asju õpetasid.“ Kohtumistele ei tohtinud mitte mingi hinna eest hiljaks jääda. „Kui hilinesid, pandi sind kirja ja said hoiatuse. Kui said kolm hoiatust, siis ootas ees vallandamine,“ kirjeldab Triinu karmi korda. „Lisaks andsime me pidevalt intervjuusid ja kaamerad olid kogu aeg näos. See polnud üldse kerge.“ Intervjuude andmise puhul olid neil samuti vastused ette kirjutatud ja päris kõike rääkida ei tohtinud.

ILUSAD JÄNKUD: Triinu töötas kaks aastat Macaus asuvas Playboy klubis ja tunnistab, et raha maksti seal korralikult. Lõpuks väsitab aga pidev klubisolek ja inimestega suhtlemine ära. a (Erakogu)

Reegleid jätkus tüdrukutele veelgi. „Meil ei tohtinud olla peigmehi ja ilma meigita ei tohtinud samuti välja minna. Kui peol käisime, tohtisime juua maksimaalselt ühe kokteili. Tööl olid meil väga kallid šampanjad ja neid tohtisime juua maksimaalselt veerand klaasi,“ räägib Triinu. Isegi vabal ajal ei saanud tüdrukud eriti vabamalt hingata. „Mõtlesime ükskord, et läheme vabal päeval Hong Kongi pidutsema, et natuke hingata saaks, aga juba kaubamajas tuldi meiega pilti tegema. Kõik teadsid meid ja mingit põgenemisvõimalust polnud.“

Triinu töötas klubis kaks aastat. Üks leping kestis pool aastat, mida siis pikendati. „Ma ei igatse seda tööd, see läheb lihtsalt vanusega üle. Sa elad ju iga päev klubis ja pead järjest sadade inimestega suhtlema. See väsitas lõpuks väga ära,“ ütleb Triinu, kuid tunnistab, et lahe oli muidugi. Kahjuks ei õnnestunud tal külastada Playboy villat ega kohtuda Hugh Hefneriga. „Ma pidin kaks korda villasse minema, ülejäänud minuga koos olnud tüdrukud käisid seal peol. Ühel korral olin ma Filipiinidel ja teisel korral pidin olema Eestis,“ on Triinul kahju.