Täna kell 19 kinos Artis esilinastuva dokumentaalfilmi „14 käänet“ aluseks on mitu paralleelselt arenevat perelugu. See film on pühendatud kõigile Eestimaa lastele.

Filmitegijad jälgisid peaaegu nelja aasta jooksul 5-aastaselt eesti lasteaeda läinud Ksenijat ja Emiliat, eesti kooli eelistanud 7. klassi õpilast Marki ja sunniviisil Eestist lahkuma pidanud abiturienti Vitalit.

undefined (Erakogu)

Hirmud ja kõhklused, lootused ja frustratsioon, toimetulekud ja äpardused, lõimumine ja isolatsioon, keel ja identiteet – film püüab mõista probleeme, millega venekeelsed lapsed ja nende vanemad rinda pistavad. Hoolimata ohust oma identiteeti kaotada, üritavad filmi peategelased meeleheitlikult eestikeelsesse ühiskonda integreeruda.