Saksa politsei avaldas neljapäeval Konstanzis antud pressikonverentsil valvekaamera pildi umbes 50aastasest mehest, kes ähvardas laupäevaks supermarketites mürgitada vähemalt 20 purki toitu, sealhulgas ka beebitoitu. Väljapressija lubas oma plaanist loobuda vaid siis, kui talle makstakse 10 miljonit eurot, vahendab N24.

Väljapressimiskirja said Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma ja Ever. Selleks, et ähvardust tõsisemalt võetaks, juhatas väljapressija 16. septembri õhtul politsei Friedrichshafenis asuvasse supermarketisse, kus ta oli mürki seganud beebitoidupurkidesse.

Kontrollimisel selgus, et viies beebitoidu purgis oli tõepoolest mürgine etüleenglükool. Politsei rõhutas, et paanikaks ei ole põhjust, kuid palus ostjatel olla tavalisest tähelepanelikum.