Terminaatori looja James Cameron lubab, et saaga kuues osa on järg filmi esimesele ja teisele osale.

Cameron paljastas Hollywood Reporterile antud värskes intervjuus, et kuues osa pole kuidagi seotud nende ulmemärulitega, mis valmisid aastail 2003-2015. Režissööri sõnul võib kolme viimatist filmi lihtsalt halvaks unenäoks pidada, või siis need kuhugi alternatiivsele ajajoonele asetada.

Terminaatori kuues film jõuab vaatajateni 2019. aasta 26. juulil. „Mu ainus nõudmine oli, et uuendame juba tehtut vaid mõnevõrra ning sobitame selle 21. sajandisse,“ ütles Cameron.

Lavastaja Tim Miller lisas, et vanemad filmid on tänapäeval maailma arengu tõttu tõetruumad kui nad omal ajal olid ning neis on palju prohvetlikku.