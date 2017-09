Õhtulehe saatesari „50 NIPPI: Meisi moenurk“ jagab nippe moevooludega kaasaskäimiseks. Esimeses osas tutvustab stilist ja multitalent Jana Hallas, kuidas sobivad kokku Adidase dressipüksid ABC Kingas pakutavate kõrgekontsaliste saabastega.

Dressipüksid ja sportlik temaatika on ka sel hooajal endiselt suur hitt ning aina rohkem põimunud nii igapäevase asjaajamise kui piduliku väljanägemisega. Kuidas panna sügisel ja talvel kokku dresse ja kontsaga saapaid nii, et see näeks välja äge ja trendikas?

Jana Hallas jagab näpunäiteid, et saapa konts peaks olema pigem kõrge ja peenike, samas sobib talveks ka mõnus soe nööridega saabas. Dressipükste alla on eriti trendikas lisada võrksukkpüksid ning üleriideks sobib trendikas oversized-pintsak või mantel. Lihtsam võimalus on panna peale nahktagi või teksajakk.

Vaata videost, milliseid nippe jagab Jana Hallas veel!