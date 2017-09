Tallinna loomaaia amuuri tiiger nimega Piiga tähistab täna oma 20 aasta juubelit.

See on amuuri tiigrite jaoks kõrge iga ja Piiga 20. sünnipäev tähendab loomaaiale ka uut rekordit. Seni vanim ematiiger Tagi suri vanuses 19 aastat ja 10 kuud, tema kaasa Džoki lahkus vanuses 19 aastat ja 7 kuud, on kirjas loomaaia Facebooki lehel.



Amuuri tiiger Piiga on sündinud Leedus Kaunase loomaaias. Tallinna jõudis ta aastasena 1998. aasta septembri lõpus. Kuigi dokumentide järgi oli tal sünnikodus lausa kaks nime: Tekle ja Speige, tunti Tallinnas teda pigem viimase nime järgi, mis aegamisi muutus eestlasele suupärasemaks Piigaks.



Postituse põhjal ei ole Piiga poegade üleskasvatamist kogenud. Poegi on sündinud küll, kuid kuna tal pole jagunud piima, on üles kasvanud vaid kaks tema poegadest (Brita 2001. aastal ja Banga 2006. aastal) ning needki loomaaednike hoole ja lutipudeli abiga.



Piiga sobiks suurepäraselt juurdelõikajaks. Anna vaid üks padjapüür ning küll Piiga juba teab, mida sellega täpselt teha. Ristkülikud, ruudud, peened ribad, laiad ribad – osavate käppade alt tulevad siuh-säuh erinevad riidetükid.

Kuid vanus nõuab siiski oma – küünised kipuvad käpapadjandeisse kasvama ja karvakasukas pulstuma. Nii tuleb iga poole aasta tagant iluprotseduurid ette võtta: lasta loomaaednikel pediküüri teha ja karvakasukat sugeda.