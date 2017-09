Politsei sai looma kohta esimese teate kella poole viie paiku varahommikul, kirjutab The Local. Pärast kolme tundi polnud looma kätte saada õnnestunud. Tunnistajate sõnul olla põtra nähtud Drottningtorgeti väljakul ning ujumas kanalis. Metsaelanikku nähti koguni politseijaoskonna lähistel.

Politseiametniku Ann-Christin Löfstrandi sõnul oli suurim hirm, et põder võib sattuda maanteele E6 või mõnele teisele tiheda liiklusega lõigule.

Kuna loom oli ilmselgelt stressis, ütles Löfstrand hommikuses teleesinemises, et pole välistatud, et põder lõpuks maha lastakse. Kella 11 paiku ennelõunal tuli politseilt teade, et noorloom uinutati jahimehe poolt E6 lähistel, messikeskuse Svenska Mässan ja Mölndalsåni jõe vahel.