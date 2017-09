Valitsus plaanib lähiajal võtta menetlusse Saare Wind Energy OÜ Saaremaa läänerannikule plaanitava 1,7 miljardit maksva 100 tuulikuga meretuulepargi rajamise menetluse algatamise algatamise.

"Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui eelnõu korraldaja on teinud kõik endast oleneva, et Saare Wind Energy OÜ poolt esitatud meretuulepargi hoonestusloa menetlus saaks vabariigi valitsuses algatatud," kirjutas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman ettevõttele.

"Pärast seda kui erinevates ministeeriumites on meretuuleparkide arendustega seonduvaid küsimusi arutatud, on meile teadaoleva informatsiooni kohaselt otsustatud Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi rajamise menetluse algatamise küsimus võtta lähiajal arutusele vabariigi valitsuse kabineti istungil," lisas Leppiman.

Viimati pidi valitsus veebruaris otsustama, kas algatada Saaremaa hiigeltuulepargi hoonestusloa menetlus või mitte. Valitsus toona selle punkti arutamiseni siiski ei jõudnud ja punkt jäi päevakorrast välja.

Saare Wind Energy OÜ plaanib rajada Saaremaa läänerannikust 10–27 kilomeetri kaugusele 1,7 miljardit maksva 100 tuulikuga meretuulepagi, mis kõikide lubade olemasolul saaks kõige varem tööd alustada 2022. aastal. Tuulepargi rajamise võimaldamiseks peab valitsus algatama hoonestusloa menetluse, mis iseenesest ei tähenda, et hoonestusluba ka antakse.

Hoonestusloa menetluse algatamise otsusega algatatakse lisaks ka keskkonnamõju hindamine. Taotlejale pannakse kohustus keskkonnamõju hindamise käigus analüüsida kaasnevaid mõjusid ja välja selgitada ning teostada asjakohased uuringud.

Hoonestusluba taotleb ettevõte 50 aastaks, mis on keskmine periood arvestades rajatise eeldatavat püsimise aega ja hooldustingimusi. Tulevikus on tähtaega vajadusel võimalik pikendada.

Saare Wind Energy on teatanud, et tuulepargi rajamine aitab Eestis taastuvenergiaallikatele üleminekule positiivselt kaasa. Tuuleelektrijaama töö kavandatakse kogu ekspluatatsiooniperioodil pidevana ning selle tootmismaht sõltub eeskätt avamerel kujunevatest tuulekiirustest, samuti tuulikute tehnilise hoolduse kvaliteedist.

Meretuulepark koosneb 100 avamere tuulikust, igaüks võimsusega 6 megavatti, merel paiknevast alajaamast, alajaama ühendatud elektrikaablitest ja elektri ülekandesüsteemist maismaal paiknevasse liitumispunkti. Tuulikud paigutatakse üksteisest 800–1100 meetri kaugusele. Tuulikute lõplik paiknemine täpsustub keskkonnamõju hindamise käigus.

Ettevõte plaanib pargis kasutada tuulikutena Siemensi elektrituulikuid, mis võimaldavad toota elektrit tuulekiiruse puhul 3–25 meetrit sekundis. Eeldatav tuuliku torni kõrgus on 102 meetrit ja ehitise maksimaalne kõrgus on kuni 180 meetrit merepinnast. Tuulikud planeeritakse paigaldada 20–35 meetri sügavusele vette ning hinnanguliselt on arvestatud iga tuuliku vundamendi põhjapindalaks kuni 500 ruutmeetrit.

Tuulepargi aastaseks elektritoodanguks on kavandatud 2800 gigavatt-tundi, mis moodustab 30,9 protsenti Eesti-sisesest 2015. aasta koguelektritoodangust.

Äriregistri andmetel on 33 000-eurose põhikapitaliga Saare Wind Energy omanikud Valery Makushin, Kuido Kartau ja läbi Gottlieb OÜ Veiko Väli. Ettevõtte omanikud ei ole laiemale avalikusele tuntud.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

Loe lisaks: Valitsus otsustab lähiajal Saaremaa hiigeltuulepargi loa algatamise