Venemaal arutatakse elavalt Peterburi õpetaja Olga Alferova käitumist. 684. koolis õpetanud Alferova kirjutas teise klassi õpilase Aleksei laubale „DURAK“ (loll). Aleksei ema nimetas õpetaja kasvatusmeetodeid fašistlikuks ja nõudis tema vallandamist, vahendab portaal Fontanka.

Olga Alferova rääkis, et tal ajasid närvi mustaks teise klassi õpilased, kes juba mitme päeva vältel olid joonistanud oma kätele viltpliiatsitega „tätoveeringuid“. Õpetajale see ei meeldinud ja ta ähvardas, et kes veel nõnda teeb, sellele kirjutab ta laubale „loll“. Kuna kaheksa-aastane Aleksei keelust ei hoolinud, siis tegi õpetaja ähvarduse teoks. Aleksei sattus pärast seda kaasõpilaste naeru alla. Talle näidati näpuga ja hüüti „loll“.

Aleksei ise toimunust kodustele ei rääkinud. Seda tegi ühe kaasõpilase ema. Aleksei vanemad saatsid õpetaja Olga Alferova kohta kaebuse nii Venemaa haridusministeeriumile, Peterburi prokuratuurile ja hariduskomiteele.

Olga Alferova kirjutas seejärel lahkumisavalduse. Koolidirektor lubas selle esimese hooga rahuldada, kuid otsustas seejärel kokku kutsuda lastevanemate kogu ja küsida ka selle arvamust.

Portaal Fontanka lisab, et Olga Alferoval on kaks kõrgharidust, pedagoogika ja sotsiaaltöö vallas. 684. koolis asus ta tööle eelmisel aastal, olles eelnevalt õpetanud lapsi 15 aastat Arhangelskis.