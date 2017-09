Facebooki grupis „Märgatud Mustamäel “ kirjeldab ema, kuidas tema kümneaastane tütar läks teisipäeva õhtul kella viie paiku Kristiine keskuse juurest trollile number neli, et minna koju Mustamäele.

„Liivaku peatuses tütar väljus ja märkas, et meesterahvas tuleb talle järele. Ta püüdis mulle helistamiseks telefoni haarata ja kiirendas sammu, mida tegi ka meesterahvas. Konsumi poe kõrval hakkas ta juba jooksma, mees kannul. Poe taga sai ta mu tütre kätte, sulges ühe käega suu ja teisega haaras mõlemast käest. Tõmbas enda vastu ja ütles: „Tule minuga kaasa“. Tütar osutas vastupanu ja üritas lüüa ja appi hüüda," kirjeldab naine toimunut.

„Tekkinud rüselust märkas Konsumi taga suitsetav meesterahvas, kes jooksis tütre poole ja selle peale ahistaja põgenes. Appi rutanud meesterahvas küsis, mis juhtus ja kuulas tütre ära. Selleks ajaks oli ahistaja silmapiirilt kadunud. Ta lohutas tütart ja julgustus teda koju jooksma. Koju jõudis tüdruk šokis ja nuttes.“

Ema kirjeldab ahistajat tütre sõnade järgi kui umbes 40-aastast ja 170 cm pikka meest. Ta on tumedajuukseline ja tüseda kehaehitusega. Mehe juuksed on patsis, ta kannab prille, nii-öelda Hitleri vuntse ja kitsehabet. Seljas kandis ta tumedat nahkjakki ja jalas siniseid teksapükse, rääkis aktsendiga eesti keelt.

Ema ütles Õhtulehele, et ta pole veel politsei poole pöördunud, kuid lubas lähiajal juhtunu asjus avalduse esitada.

Politse- ja Piirivalveameti Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine ütles Õhtulehele, et politsei asus juhtunu asjaolusid välja selgitama ning on saanud ühendust võimaliku kannatanu vanemaga.

"Töötame aktiivselt juhtunu asjaolude välja selgitamise nimel, vaatame läbi videosalvestusi ja profileerime isikuid," ütles Randlaine. Samuti tõi ta välja, et sarnaseid teateid piirkonnast viimastel kuudel laekunud ei ole, kuid julgustab kõiki, kel on infot, millest võiks politseile abi olla, sellest politseile teada anda.

"On väga oluline, et inimesed annaksid sellistest intsidentidest koheselt teada hädaabinumbril 112. Nii saab politsei reageerida operatiivselt ning asuda kuumadel jälgedel teo võimalikku toimepanijat tabama," toonitab Randlaine ja viitab, et Häirekeskusega suheldes tuleks jagada võimalikult palju informatsiooni, mis aitaksid inimest tuvastada - välised tundemärgid ja eritunnused, riietus ja inimese liikumissuund.