Keskealised mees ja naine astuvad perekonnaseisuameti uksest sisse.

"Kallis, ma pean sulle üles tunnistama," lausub naine, "et enne sind armastasin ma ühte meest ja lasin tema näo oma vasakule rinnale tätoveerida."

Mõlemad astuvad koridori mööda edasi.

"Aga enne seda meest oli mul veel üks mees," jätkab naine pihtimist. "Ja tema näo tätoveerisin paremale rinnale."

Mees hakkab südamest naerma.

"Mis siis nüüd on?" küsib naine.

"Kujutan ette, et kahekümne aasta pärast on nende näod päris pikaks veninud!"