Tallinna linn jätkab tasuta sporditegemise võimaluste loomise ja mitmekesistamisega, rajades uued spordipargid Kesklinna, Lasnamäele ja Mustamäele.

Uutes spordiparkides aadressidel Koidu tn 112, Kivila 19 a ja Vilde tee 69 luuakse erinevad võimalused aktiivseks vaba aja veetmiseks.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on spordiparkide keskseks ideeks mängulisus ja võimalikult suur atraktsioonide valik. „Spordipark sobib nii üldfüüsiliseks treeninguks kui ka mänguliseks vaba aja veetmiseks,“ märkis Kõlvart. „Rajatavate spordiparkide puhul keskendume tänavaspordile, sest harrastajate hulk üha kasvab ja

võimalusi ei ole veel üleliia palju. Uute parkide loomisel olid kaasatud Tallinna 4. ja 5. Noortevolikogu koosseisud ning ekstreemspordi pool valmis koostöös MTÜ Linnasilma, Eesti Rulaliidu ja Simple Sessioni eestvedajatega, et arvestada sihtgrupi vajadusi ja soove.“

Uued rajatavad spordipargid sisaldavad endas kauaoodatud betoonist ja asfaldist obstaakleid ekstreemspordi harrastamiseks ja muid võimalusi välitreeninguteks (street workout treeningseadmed, parkuuriala, tänavakorvpall, lauatennis).

Lähteülesande kohaselt peab rulapark olema projekteeritud selliselt, et seal saaksid sõita ja harjutada erineva vanuse ja tasemega trikitajad. Trikitajate all peetakse silmas eelkõige tõukerattureid, rulatajaid ja BMX-trikirattureid ning rulluisutajaid. Kel aga nii ekstreemseid huvisid ei ole, siis saab mängida korvpalli, lauatennist, lauajalgpalli ja suurepärased tingimused luuakse ka street workout-i ja parkuuri harrastamiseks.

„Teadaolevalt sellise kvaliteediga betoonist rulaparke Eestis seni rajatud ei ole ning eriti hea meel on selle üle, et tegemist ei ole pelgalt spordiväljakutega, vaid korrastatud ja kauni pargialaga, kus on suurt rõhku pandud nii haljastusele, valgustusele kui pargiinventarile,“ tõdes Kõlvart. „Uute spordiparkide rajamisega täienevad spordihuvilistel veelgi võimalused värskes õhus tasuta treeninguteks. Kui spordiparke me alles hakkame ehitama, siis tänavu suvel rajasime pealinna randadesse – Piritale, Harkusse ja Stroomi randa ka kolm street workout jõulinnakut.“

Tänaseks on kõikidele parkidele väljastatud ehitusload ning ehitushanked viiakse läbi juba lähiajal. Rajatava Koidu spordipargi suuruseks on 1388 m², Kivila spordipargil 3310 m² ja Vilde spordipargil 3507 m². Kolme uue spordipargi projekti autoriks on Kauss Arhitektuur OÜ.

