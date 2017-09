Siseminister Anvelt: kodanikuühiskonda ei saa ega tohi üle reguleerida

Täna riigikogus peetaval kodanikuühiskonna arutelul esitas siseminister Andres Anvelt küsimuse, et kus on kodanikuühiskonna arendamise ja reguleerimise piir. Tema sõnul ei saa ega tohi kodanikuühiskonda üle reguleerida.

„Meie ülesanne on luua poliitika- ja seadusekujundajatena raamistik, kus kodanikuühendused saavad areneda, olla jätkusuutlikud ning riigile heaks partneriks,“ märkis siseminister.

Hea näitena tõi ta Teeme Ära vabaühenduse, millest on sündinud suured teod, kuhu saab panustada igaüks. Siseministri sõnul ootab riik kodanikuühendustelt professionaalset strateegilist partnerlust.

„Paraku võib sobiv partnerlus pooleli jääda, sest mittetulundusühendusi nähakse tihti abivajajatena, mitte abipakkujatena. On aeg näidata, et vabaühendused on parimad partnerid, sh ka teenuseosutajad,“ lausus Anvelt.

Martin Noorkõiv ütles, et Eesti kodanikuühiskonna tänane seis on suhteliselt hea, kuid tema hinnangul on Eestis jätkuvalt kodanikuühiskonna jaoks mõningaid takistusi ning kasutamata võimalusi. Ta leiab, et riik peaks kuulama ja vähemalt püüdma mõista nende inimeste arvamust, kes võtavad vaevaks oma arvamust riigile mingil südamelähedasel teemal väljendada.

Aktiivseks tegutsemiseks vajab kodanikuühiskond resursse. „Maksupoliitika tuleks kujundada selliselt, et see motiveeriks rohkem annetama nii eraisikuid kui ettevõtjaid. Statistika näitab, et maksusoodustuste piirmäär hoiab ettevõtjate annetused teatud tasemel. Väga väike osa nendest, kes annetavad, annetavad üle piirmäära - seda määra saate teie tõsta,“ ütles Noorkõiv Riigikogu liikmetele.

Noorkõiv avaldas ka lootust, et poliitikud hoiavad end aktiivselt kodanikuühiskonnas toimuvaga kursis. „Te ei saa seadusandjatena kodanikuühiskonna arengule kaasa aidata, kui sellest suuremat pilti ei oma.“

Pomerants ütles oma kõnes, et kodanikuühiskonna ootus täiendavate regulatsioonide järele, mis parandaks nende kaasamist olulistes küsimustes, on olemas. Kuid tema hinnangul ei saa seda valdkonda praegusest enam reguleerida. „Asjad toimivad siis, kui on vastastikune austus ja partnerlus.“

Kodanikuühiskonna rahastamise kohta ütles Pomerants, et kõige tähtsam on raha olemasolu. Ta lisas, et paljude algatuste tagant paistavad välja erakondade kõrvad. „Pooled kollektiivsed pöördumised on erakondade algatatud ja selles ei ole midagi halba. Erakond on täpselt samasugune võimalus riigis oma asju olukorra parandamise eesmärgil ajada.“