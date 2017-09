Kõigest 38 aasta vanuselt suri libauudiste kirjutamisega leiba teeninud ning kuulsust kogunud Paul Horner, kelle sõnul oli just tema vastutav selle eest, et Donald Trump USA presidendiks valiti.

Arizona ametnike sõnul põhjustas Horneri surma ilmselt ravimite üledoos, kirjutab The Telegraph. Ta suri oma voodis 18. septembril. Horneri perekonna sõnul oli mees hakanud kuritarvitama talle määratud retseptiravimeid ning vaatepilt sündmuskohal kõneles sellest, et tegemist oli tahtmatu üledoosiga.

Paul Horneri artikleid võib leida nii Facebookist kui ka mitmetelt erinevatelt tema loodud veebilehtedelt, näiteks newsexaminer.net ja cnn.com.de. Viimastel aastatel oli Horneri suurimaks väljundiks aga uudisteportaal National Report. Libauudiseid tootnud Horner kasutas sageli ka varjunime, milleks oli Jimmy Rustling.

Horneri sule läbi on meediasse jõudnud näiteks väide, et president Barack Obama ei ole mitte ainult gei, vaid ka radikaalne moslem.

Läinud aasta novembris ütles Horner intervjuus Washington Postile, et just tema põhjustas Trumpi presidendiks saamise. „Trumpi toetajad noppisid alatihti mu uudised üles. Arvan, et Trump istubki Valges Majas tänu minule. Tema pooldajad ei kontrolli ühtegi fakti, nad postitavad kõike.“ Horner tõi näiteks juhtumi, kus Trumpi kampaaniajuht levitas tema lugu sellest, kuidas protestijatele makstakse 3 500 dollarit iga kohaleilmumise eest.

Horneri libauudiste lõksu on läinud mitmed mainekad väljaanded, seal hulgas AFP ning Fox News.

Mehest oli tekkinud kuvand kui hanitajast ja valetajast, kuid 2014. aastal antud intervjuus Wahington Postile ütles Horner, et tema eesmärk on kõigest nalja teha.