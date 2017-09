Kui elad parajasti üle rasket lahkuminekut, siis võib kindel olla, et su aju teeb vahepeal otsuseid, mis ei ole sugugi targad ega vajalikud. Sa käitud nagu mässaja, keda keegi takistada ei saa.

Olgu see ülemus, endine kallim või keegi teine. Seda võib juhtuda mitu korda ja vajad head sõpra, kes su teod hukka mõistaks.

2. Jood meeletult alkoholi.

See pole su tervisele hea ja seda reedab ka su nägu ja keha.

3. Teed veidraid asju oma välimusega.

Lõikad juuksed liialt lühikesed või värvid lillaks. Tätoveering...

4. Käitud iga inimesega viisil, et äkki on tema see uus ja õige.

5. Alustad mingi väga rumala või kummalise hobiga.

No hakkad kell kuus hommikuti jooksma...

6. Jälitad ja luurad eksi järgi sotsiaalmeedias.