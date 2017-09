President Kersti Kaljulaid käis eile Kopenhaagenis Taani kuninganna Margrethe II ning peaminister Lars Løkke Rasmusseniga kohtumas. Arutati Eesti ja Taani koostööd digi- ja julgeolekuvaldkondades.

Kohtumisel Taani kuningannaga tänas president Kaljulaid Taanit pikaajalise ja tugeva toetuse eest Eestile ning kutsus kuninganna Margrethe II Dannebrogi 800. aastapäeva puhul Eestisse. Tallinna lähedal toimunud lahingust, kus Taani endale legendi järgi lipu sai, täitub järgmisel suvel 800 aastat.

President Kaljulaidi kohtumine Lars Løkke Rasmusseniga keskendus Eesti ja Taani koostööle digivaldkonnas ning julgeolekuteemadele. „Eesti ja Taani on mõlemad digitaalse ühiskonna esiriigid ja me peaksime selles valdkonnas tihedat koostööd jätkama,“ lausus president. Ta arutas võimalust laiendada Soomega toimivat digitaalse andmevahetuse lahendust ka Taanile.

„Meil on väga hea meel, et varsti tuleb NATO liitlaste suurendatud kohaloleku raames Eestisse ka Taani kompanii. Eestil ja Taanil on pikaajaline väga hea koostöö julgeolekuvaldkonnas, mida võiks nüüd laiendada ka küberkaitse valdkonda,“ lausus president Kaljulaid.

Kohtumisel räägiti veel vajadusest muuta tulevikus meie maksusüsteeme, Euroopa tulevikustsenaariumitest ning Brexiti mõjust Euroopa Liidule.