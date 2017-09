Läinud suvel kirjutas meedia, et Littoistenjärvi on pärast biomanipulatsiooni sama puhas ja särav kui Vahemeri .

Turust pärit kalamees Juuso Mannineni sõnul meenusid talle järveelanikke nähes mitmed õudusfilmid. Mehe sõnul on kalad hiiglaslikud, veidra kujuga ning lehkavad tugevalt.

Et järve puhastamiseks on kasutatud lisaks ajale ja rahale ka palju kemikaale, loodab Manninen, et kummalisi kalu uuritakse nüüd põhjalikult.