Belgias Zemstis grillis noor Aafrika päritolu naine oma kaheaastase tütre.

Brüsselist põhja jääva Zemsti väikelinna elanikud kuulsid pühapäeval naabri juurest lapse karjeid ning tundsid seejärel halba lõhna, kirjutavad iltalehti.fi ja welingelichtekringen.nl. Kohale saabus ka naise perekond, kes nägi garaažist suitsu immitsemas. Nad kutsusid tuletõrjujad, kes leidsid garaažist lapse kõrbenud surnukeha.

27aastane ema rääkis politseile, et nad mõlemad peavad põlema elusalt, et koos taevasse pääseda. Naine on praegu suitsumürgituse tõttu haiglas. Politsei ei ole teda veel üle kuulanud, kuid ta on kinni peetud kahtlustatuna mõrvas. Naine tahab oma lapse pärast surra.