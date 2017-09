Venemaa Krasnodari linna vapustanud inimsööjate juhtumis paljastub üha uusi detaile. Selgub, et abielupaar Bakšejevite aktiivne naispool pakkus end kohvikusse kokaks öeldes, et ta on suurte kogemustega. Venemaal Krasnodaris paljastunud kannibalipaari ohvrite seas oli lähedal elanud abielupaar. Muidu leidsid 35aastane Dimitri Bakšejev ja tema 42aastane naine Natalja Bakšejeva oma ohvrid interneti tutvumisportaalide kaudu. Naabrid rääkisid, et Natalja müüs oma tehtud lihapirukaid kohalikele restoranidele. Kui üks naabreist uuris, millest pirukad tehtud on, vastanud Natalia, et sellest, mida saada on.

„Ta oli väga aktiivne, lobises palju. Ta küsis, kust me oma liha ostame ja kas see on värske. Ta rääkis, et võib meile tuua toorest liha,“ rääkis ühe kohviku omanik Vitali Jakubenko ajalehele Moskovski Komsomolets. „Mina ütlesin talle, et meie teeme kaupa vaid registreeritud lihatarnijatega.“ Jakubenkole tundus see naisterahvas, kes tahtis tema kohvikusse kokaks tulla, liiga lobisemishimulise ja uudishimulikuna. Naine oli kohvikuomanikule kiitnud, et tal kogemusi jätkub.