„Näiteks lihtne hall kampsun on ideaalne lõuend suurtele pärlitele, mis panevad kogu riietuse elama,“ soovitab stilist Stella K. Wadowsky panna kokku esemeid, mis pole ootuspärased. Ta jagab meeleldi nippe ka Õhtulehe lugejatele, kuidas glamuursete ehetega argipäeva sära luua.

Elustiiliblogi Stellarium autor, stilist ja ajakirjanik Stella K. Wadowsky pani hiljuti kokku sügis-talvise kollektsiooni, kus miksis julgelt sportlikud riided suurte ehetega. Sõu jaoks ammutas Stella inspiratsiooni oma vintage-ehete kollektsioonist ning sai innustust emalt. „Olin ise aastaid mugavustsoonis, kus kandsin kaelas vaid üht väikest keed ja aeg-ajalt vahetasin kõrvarõngaid,“ räägib Stella K. Wadowsky, et tal on suur vintage-ehete kogu. Nädalapäevad enne sõud näitas Stella mõningaid ehteid emale: „Ta vaatas neid ja ütles: „Patt on nii ilusaid asju karbis hoida. Hakka neid ometi kandma!“ Mõlgutasin just sel ajal mõtteid, kuidas panna kokku spordirõivaste brändi Superdry moesõu ja siis otsustasin, et see on ideaalne võimalus karpides kurvalt konutavad ehted välja tuua. Võib öelda, et ema sõnad andsid mulle inspiratsiooni. Moesõus olnud riiete ja ehete kooslus töötas – lihtsad dresskleidid said suuremate ja väiksemate ehetega täiesti teise ilme, sama võib öelda kudumite ja ruuduliste särkide kohta.“

Sportlikke rõivaid tasub stilisti sõnul suurte ehetega kokku sobitada, sest ehted annavad alati riietele iseloomu ja toovad päeva särtsu: „Näiteks sportlik kleit ja suur pilkupüüdev kaelaehe moodustavad väga ilusa dueti. Lihtne T-särk saab täiesti uue näo, kui seda ehetega kanda. Samamoodi võtab tavaline ruuduline särk teise ilme, kui sellele ehted lisada,“ soovitab Stella minna ka igapäevaelus vastuolulisuse teed ja panna kokku esemeid, mis pole ootuspärased. „Paljude jaoks on pime sügis sageli väga raske, ehted on hiilgav võimalus oma riietust ja seeläbi ka ennast rõõmsamaks muuta.“