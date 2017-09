"Kuna me tegelema juuksehooldustoodete maaletoomisega, siis meile tuli alusetäis kaupa Californiast. Seal vahel see väike külaline oli," selgitas ämbliku nn maaletooja Krister Kurn, kes ütles lisaks, et ämblik oli kahe kasti vahel ning ta märkas esmalt ämblikuvõrku.

ETV saates "Ringvaade" käis külas maailma kõige ohtlikum ämblik must lesk, kes on saabunud Eestisse kaubasaadetisega.

"Ta võib-olla ei ole maailma kõige mürgisem, aga ta on maailma üks ohtlikumaid just seepärast, et inimestega kokkupuuteid on tal palju ja tema mürk on tõepoolest väga mõjus," rääkis arahnoloog Mart Meriste.