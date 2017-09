USA Virginia osariigi politsei on vahistanud naise, kes väidetavalt tappis ligi 30 aastat tagasi oma praeguse abikaasa naise. Mõrvar oli rõivastunud klouniks. Politsei on pidanud juhtumid üsna veidraks.

Politseist on öeldud, et nad algatasid uue uurimise, kuna selgus uut DNA tõendusmaterjali. Sheila Keen Warrenil on tapmiskahtlustus juba ammu, kuid seni puudusid tema süü tõestamiseks piisavad asitõendid.

1990. aasta mais avas 40aastane Marlene Warren Floridas Wellingtonis koduukse, et võtta klounilt vastu lillekimpu ja õhupalle. Klounil olid punased juuksed, punane nina ning valgele näole maalitud hiiglaslik naerusuu. Lillekimbu ja õhupallide asemel sai Marlene lasu näkku. Hirmus tola olevat seejärel rahulikult jalutanud numbrimärgita valgesse kabrioletti ning minema sõitnud. Ohver suri kaks päeva hiljem haiglas.

Nüüd on aga politsei tuvastanud DNA tõendusmaterjali, mis tõendab, et mõrvar-kloun oli 54aastane Sheila Keen Warren – Michael Warreni praegune küljeluu. Naine ootab praegu kohut.

Sheila Keen abiellus Michael Warreniga 2002. aastal. Nad on elanud Tennessees ning pidanud koos restorani.