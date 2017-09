Aare Rüütel, SA Kadunud tegevjuht räägib, et juhtumit, kus selgeltnägija oleks iseseisvalt ja omal käel leidnud kadunud inimese uuesti üles, tema näinud ei ole. Rüütel on oma tööd teinud 27 aastat. Veiko Randlaine Põhja Prefektuurist, kes on politseis tööl olnud 25 aastat, ei tea selliseid juhtumeid samuti.

Kõik selgeltnägijad, kelle poole saate tegijad pöörduvad, võtavad „Timuri venna“ juhtumi vastu. Rüütel räägib, et tema on kokku puutunud pea kõigi Eesti sensitiividega. Mõni läheb nii julgeks, et väidab näiteks, et on kaduma läinud lapsega kontaktis või muud säärast. Mida laiemat kajastust mõni juhtum saab, seda agaramalt tahetakse appi tulla. Üks kurb lugu juhtus sel aastal, kui sensitiiv hakkas kadunud naise lähedasi pommitama, andis eksitavat infot ning ühtäkki jooksid osad naise sugulased inimest hoopis valest kohast otsima (kadunu leiti siiski paigast, kus politsei otsinguid läbi viis). Rüütel ei mõista, kuidas mõni inimene niimoodi oma sõnade eest ei vastuta ja hädasolijatele kärbseid pähe ajab.

Esimene sensitiiv rahustab Timurit, et vend ja tolle naine on elus ning vangi pole nad sattunud. Sellega aga tõde piirdubki, sest järgmisena tuleb jutt venna kahtlastest äridest, millega mees välismaal jamasse sattus. Energiavampiirist abikaasa ei luba aga koju Eestisse helistada. Paaril, kes foto peal Timuri lähedasi etendavad, mingeid selliseid juhtumisi muidugi pole.

Järgmine sensitiiv pajatab Timurile, et vend on kusagil riigiasutuses kinni ning temalt üritatakse raha välja pressida. Soovitus saatkonnaga ühendust võtta on küll mõistlik, aga ka täiesti elementaarne. Kolmas sensitiiv spekuleerib, et Timuri vennal võib olla läbipeksmisest tekkinud mälukaotus. Taas on mingitpidi süüdi venna naine. Hämmastav on see, et kena summa eest võib maag läbi viia rituaali, mis venna kõige hullemast päästab. Tasuta sellised heateod nähtavasti ei tule.

Seda, et „Timuri vend“ oma naisega on terve ja õnnelik ning viibib Eestimaa pinnal ja on sensitiivide juures käinud mehele täiesti võõras, ei hammusta läbi ükski selgeltnägija. Kaks neist võtavad hiljem ka „Pealtnägijaga“ ühendust. Esimene ütleb, et kuna ta pettusest ei teadnud, ei osanud ta seda ka läbi näha. Maag, kelle juures käidi viimasena, tunnistab üles, et tegelikult pole ta üldse kunagi korrakaitsjatega koostööd teinud (Timurile väitis ta vastupidist).